Левандовски: «Меня не интересует Саудовская Аравия»

Польский суперфорвард Роберт Левандовски реши прокомментировать слухи о том, что он может стать очередным футболистом, который переберется в Саудовскую Аравию. По его словам, он не заинтересован в подобном трансфере - есть, дескать, еще в Европе дела.

- Не думаю ни о какой Саудовской Аравии. И потому мне даже ответить особо нечего. У меня другие приоритеты, - цитирует слова Левандовски SportInteria.

Напомним, что польский игрок выступает за «Барселону», он перебрался в нее в прошлом году, заключив, что называется, «брак по любви» до 2026 года - поляк очень хотел перебраться именно в этот клуб.