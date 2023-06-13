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Левандовски: «Меня не интересует Саудовская Аравия»

13 Июня 2023 • 00:54 Комментировать

Польский суперфорвард Роберт Левандовски реши прокомментировать слухи о том, что он может стать очередным футболистом, который переберется в Саудовскую Аравию. По его словам, он не заинтересован в подобном трансфере - есть, дескать, еще в Европе дела.

- Не думаю ни о какой Саудовской Аравии. И потому мне даже ответить особо нечего. У меня другие приоритеты, - цитирует слова Левандовски SportInteria.

Напомним, что польский игрок выступает за «Барселону», он перебрался в нее в прошлом году, заключив, что называется, «брак по любви» до 2026 года - поляк очень хотел перебраться именно в этот клуб. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски
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