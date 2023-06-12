Тер Штеген признан лучшим игроком сезона в Ла Лиге

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признан лучшим игроком завершившегося сезона Ла Лиги. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.

Напомним, что во многом благодаря усилиям немца «Барселона» смогла стать чемпионом Испании впервые за четыре года. Всего у него лишь 18 пропущенных мячей в 38 матчах чемпионата страны, в 26 их них он оставил свои ворота сухими.

Тер Штеген выступает за «сине-гранатовых» уже почти 10 лет – с 2014 года. Вместе с «Барселоной» он пять раз выигрывал как испанскую Ла Лигу, так и побеждал в Кубке Испании.

Серхи Роберто будет первым капитаном «Барселоны» в следующем сезоне