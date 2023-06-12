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​Модрич подписал контракт с «Реалом» - источник

12 Июня 2023 • 18:37 Комментировать

Полузащитник Лука Модрич проведёт в «Реале» ещё как минимум один сезон. 37-летний хорват подписал новый однолетний контракт с мадридским клубом, о чём рассказывает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Аранчу Родригес.

Лука Модрич оказался в «Реале» в конце лета 2012 года после трансфера из английского «Тоттенхэма». С тех пор полузащитник провёл за «сливочных» 488 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 77 голевых передач на партнёров. Модрич выиграл множество титулов, в частности пять трофеев Лиги чемпионов.

Ранее слухи связывали Луку Модрича с саудовским «Аль-Хилялем».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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