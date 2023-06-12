Модрич рассматривает предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой в размере 70 миллионов евро в год

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич становится всё ближе к уходу из «королевского клуба». По информации от The Guardian, хорват рассматривает предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

По сведениям источника, Модричу предлагают зарплату в размере 70 миллионов евро в год. «Аль-Хиляль» готов заключить сделку на два сезона, что позволит Луке суммарно заработать 140 миллионов евро. Напомним, ранее Модрич устно согласился на продление контракта с «Реалом», но затем взял время на раздумья, как и Карим Бензема, который в конечном итоге решился на переезд в Саудовскую Аравию.

«Реал» ранее предлагал Модричу контракт сроком на один год с зарплатой куда ниже, чем та, которую игроку готовы дать в «Аль-Хиляле».