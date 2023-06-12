Фран Гарсия: «Я поговорил с Анчелотти после матча матча против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Новичок «Реала» Фран Гарсия рассказал о беседе с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти, которая состоялась после матча между «королевским клубом» и «Райо Вальекано» на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, «Реал» недавно выкупил своего воспитанника обратно.

«Я поговорил с Анчелотти после матча матча против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Он сказал мне: «Увидимся скоро на тренировочной базе». Я очень благодарен ему за эти слова», – заявил Фран в интервью на своей презентации в качестве новичка «Реала».

Гарсия выступает на позиции левого защитника. В прошедшем сезоне он отметился двумя голами и тремя ассистами в Ла Лиге.