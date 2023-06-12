Фран Гарсия: «Место в старте? Я вернулся в «Реал», чтобы выложиться на максимум»

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия рассказал о цели своего возвращения в «королевский клуб». Напомним, главным конкурентом испанца за место в основе будет травматичный Ферлан Менди. Запасным вариантом на эту позицию для главного тренера Карло Анчелотти ранее был Эдуар Камавинга, который номинально является опорным полузащитником.

«Место в стартовом составе? Я вернулся в «Реал» не для того, чтобы с кем-то драться. Цель моего возвращения – выложиться на максимум и принести команде как можно больше пользы. Я хочу выиграть много трофеев», – заявил Гарсия на своей презентации.