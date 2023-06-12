Френки де Йонг: «Очень жаль, что Месси не вернётся, он бы нам очень помог»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг остался разочарован тем, что нападающий Лионель Месси решил не возвращаться в каталонскую команду. Напомним, аргентинец в конечном итоге выбрал вариант с продолжением карьеры в «Интер» Майами.

«Очень жаль, что Месси не вернётся, он бы нам очень помог», – цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

Сам Месси ранее объяснил своё решение, что в случае его возвращения «Барселона» была бы вынуждена продать некоторых игроков, на что аргентинец был не согласен. Напомним, недавно Лионель покинул французский «ПСЖ» на правах свободного агента.