«Барселоне» нравятся Фелиш и Бернарду Силва, но есть одна проблема

Каталонской «Барселоне» очень нравятся два атакующий футболиста – нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш и полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Об этом сообщает TV3.cat.

Хоть «Барселона» и с радостью бы усилилась этими футболистами, эти варианты сейчас являются слишком дорогими для руководства «сине-гранатовых», особенно в условиях финансового кризиса. Напомним, «Барселоне» также нужно подписать двух новых центральных полузащитников и правого фуллбека.

Фелиш провёл вторую половину прошлого сезона в «Челси», но англичане не стали его выкупать на постоянной основе. Игрок может покинуть «Атлетико» летом, то же самое касается и Бернарду Силвы, который открыт к уходу из «Манчестер Сити».