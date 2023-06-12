Перес – о трансфере Гарсии: «Он вернулся домой»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возвращение в команду защитника Франа Гарсии, который последние 3 года выступал за «Райо Вальекано». Напомним, левый защитник согласовал детали своего перехода в январе, но остался до конца сезона в «Райо Вальекано».

«Мы хотим построить лучшую команду в мире, подписывая футболистов в рамках своего стратегического плана. Сегодня мы подписали первого игрока. Фран Гарсия вернулся домой», – сказал Перес на презентации игрока.

23-летний Гарсия в последнем розыгрыше Ла Лиги записал на свой актив два гола и три результативные передачи.