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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес – о трансфере Гарсии: «Он вернулся домой»

12 Июня 2023 • 14:18 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возвращение в команду защитника Франа Гарсии, который последние 3 года выступал за «Райо Вальекано». Напомним, левый защитник согласовал детали своего перехода в январе, но остался до конца сезона в «Райо Вальекано».

«Мы хотим построить лучшую команду в мире, подписывая футболистов в рамках своего стратегического плана. Сегодня мы подписали первого игрока. Фран Гарсия вернулся домой», – сказал Перес на презентации игрока.

23-летний Гарсия в последнем розыгрыше Ла Лиги записал на свой актив два гола и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Фран Гарсия трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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