Субименди: «У меня больше мотивации заменить Ильяраменди в «Реал Сосьедаде», чем Бускетса в «Барселоне»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди в очередной раз дал понять, что не горит желанием переходить в каталонскую «Барселону», где его хочет видеть главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес. Наставник «Барселоны» хочет, чтобы Субименди заменил в команде опорного полузащитника Серхио Бускетса, который недавно ушёл на правах свободного агента.

«У меня больше мотивации взять 4-й номер Ильяраменди в «Реал Сосьедаде», чем 5-й номер Бускетса в «Барселоне», – цитирует полузащитника Managing Barca.

Напомним, «Реал Сосьедад» в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Трансфер Субименди оценивается в 60 миллионов евро.