«Барселона» поставила трансфер Карраско в режим ожидания

Каталонская «Барселона» по-прежнему интересуется Янником Карраско из мадридского «Атлетико», но если верить журналисту Алексу Пинтанелю, трансфер бельгийца в данный момент находится в режиме ожидания.

«Барселона» пока не спешит предпринимать конкретный действия по трансферу 29-летнего Карраско, который оценивается в 16 миллионов евро. У игрока при этом остаётся год по контракту с «Атлетико». Ранее сообщалось, что в стане «сине-гранатовых» вообще скоро могут отказаться от идеи приглашения бельгийца.

Карраско ранее выразил желание перебраться в «Барселону», хотя к игроку есть интерес от клубов из других чемпионатов.