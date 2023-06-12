Агуэро: «Я чувствовал особенную привязанность со стороны болельщиков «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро вспомнил о своём коротком периоде игры за «сине-гранатовых». Напомним, аргентинец присоединился к команде летом 2021 года, но очень скоро завершил профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем.

«Я был в «Барселоне» всего 3 месяце, но я клянусь, сейчас такое ощущение, будто я отыграл там 10 лет. Я чувствовал особенную привязанность со стороны болельщиков «Барселоны», поэтому я испытываю сейчас такую привязанность по отношению к этому клубу», – цитирует Агуэро Managing Barca.

Всего Агуэро провёл за «Барселону» 5 матчей, где отметился одним забитым голом.