Фреснеда заинтересовал «Барселону»

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда заинтересовал каталонскую «Барселону». По информации от Sport, один из спортивных директоров клуба Деку видит в испанце качественное усиление на правый фланг обороны.

Как сообщает источник, за Фреснедой сейчас наблюдают многие клубы из различных чемпионатов Европы, среди которых числились дортмундская «Боруссия» и лондонский «Арсенал». Так как «Вальядолид» недавно вылетел во второй дивизион, в контракте Фреснеды активировалась сумма отступных, которая составляет 20 миллионов евро.

Фреснеда в прошедшем сезоне провёл 22 матча в чемпионате Испании, но не отметился результативными действиями.