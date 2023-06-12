Френки де Йонг: «Если всё пойдёт по плану, я останусь в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не до конца уверен, что в следующем сезоне продолжит играть в «сине-гранатовой» футболке. Тем не менее, нидерландец верит, что останется на «Камп Ноу».

«Как и всегда, я чувствую себя прекрасно в «Барселоне». Если всё пойдёт по плану, я останусь в команде на следующий сезон. В футболе никогда нельзя быть в чём-то уверенным на 100%, но я всё же полагаю, что в следующем сезоне буду играть за «Барселону», – цитирует де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Френки прошлым летом мог покинуть «Барселону» ради перехода в «Манчестер Юнайтед», но игрок отказался от такого варианта.