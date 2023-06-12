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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус взял в «Реале» номер Роналду

12 Июня 2023 • 13:13 Комментировать

Бразильский форвард Винисиус Жуниор сменит игровой номер в мадридском «Реале». Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, со следующего сезона нападающий будет играть за «королевский» клуб в футболке с номером 7.

Напомним, что ранее под этим номером в Мадриде выступал звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду.

Жуниор защищает цвета «Реала» с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании 22-летний нападающий принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и девять результативных передач. Его трансферный ценник – 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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