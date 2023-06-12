«Барселона» близка к трансферу защитника

Защитник Микаил Файе, выступающий в чемпионате Хорватии за «Кустошию», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе испанской Ла Лиги. Как сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, в трансфере 18-летнего таланта заинтересована каталонская «Барселона».

Инсайдер утверждает, что стороны согласовали сделку за пять миллионов евро плюс бонусы. В споре за Файе «сине-гранатовые» опередили лондонский «Челси» и дортмундскую «Боруссию».

В завершившемся сезоне сенегальский защитник принял участие в 14 поединках за свой нынешний клуб, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.