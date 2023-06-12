Анчелотти прокомментировал смерть Берлускони

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал новость о смерти президента «Монцы» Сильвио Берлускони. Напомним, итальянский специалист ранее работал в «Милане», где Берлускони тоже в своё время был президентом. Анчелотти выиграл для «россонери» два титула Лиги чемпионов.

«Сегодняшняя грусть не сотрёт те счастливые моменты, которые мы пережили вместе. У меня остаётся огромная благодарность к Президенту. Он был ироничным, лояльным, интеллигентным и искренним человеком. Сильвио сделал для меня очень многое как для футболиста, так и для тренера. Спасибо, Президент», – написал Анчелотти в социальных сетях.