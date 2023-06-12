Кроос отказал клубам из Саудовской Аравии

У полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса были варианты с продолжением карьеры в Саудовской Аравии. По информации от издания Bild, немцу предлагали большую зарплату в случае переезда на другой континент. Тем не менее, Кроос в конечном итоге принял решение остаться в «Реале».

Источник отмечает, что Тони рассматривал всего два варианта: остаться в «Реале» ещё на один сезон или завершить карьеру. Переезд в Саудовскую Аравию совсем не интересовал футболиста.

Ранее сообщалось, что Кроос с большой долей вероятности завершит карьеру в следующем сезоне. В прошедшей кампании немец помог своему клубу выиграть Кубок Испании, который стал для игрока первым в карьере.