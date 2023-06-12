В «ПСЖ» знают, когда Мбаппе уйдёт в «Реал»

В «ПСЖ» готовятся к уходу нападающего Килиана Мбаппе. По сообщениям журналиста Рамона Альвареса де Мона, французский клуб предполагает, что звездный форвард переедет в мадридский «Реал» в следующем году.

Ранее стало известно, что Килиан не планирует активировать опцию пролонгации сотрудничества с парижанами на сезон-2024/2025. Таким образом, Мбаппе покинет команду летом 2024 года в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 43 поединках за французский коллектив, в которых записал на свой счет 41 забитый мяч и десять результативных передач. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.