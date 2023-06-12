Зидан: «Для меня было честью тренировать Бензема»

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о совместной работе с французским нападающим Каримом Бензема в «королевском» клубе.

«Для меня было честью тренировать Карима. Бензема - это футболист, который легко находит общий язык с остальными. Он знает все, что нужно делать на поле», - передает слова специалиста Telefoot.

Напомнм, что этим летом Бензема покинул мадридский гранд и перебрался в саудовский «Аль-Иттихад». За «сливочных» нападающий выступал с 2009 года. В сезоне-2022/2023 форвард отметился 31 голом и шестью результативными передачами в 43 поединках.