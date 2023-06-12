Роке может обойтись «Барселоне» в 30 миллионов евро

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке будет стоить 30 миллионов евро в это трансферное окно. Об этом сообщает испанское издание Sport. Напомним, в услугах бразильского форварда заинтересована каталонская «Барселона».

Источник сообщает, что сперва «сине-гранатовые» хотят сфокусироваться на продажах, и лишь затем заняться трансферами. 18-летний Роке является одной из целей главного тренера Хави Эрнандеса, о чём специалист подтвердил на недавнем интервью.

Напомним, Роке ранее также входил в сферу интересов клубов из Английской премьер-лиги. На счету Витора 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах этого розыгрыша чемпионата Бразилии.