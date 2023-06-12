«Барселона» может купить Карраско, если продаст Торреса хотя бы за 40 миллионов евро

Каталонская «Барселона» хочет купить нового вингера на левый фланг атаки. По информации от журналиста Габриэля Санса, если «сине-гранатовым» удастся продать Феррана Торреса хотя бы за 40 миллионов евро, вырученные деньги пойдут на трансфер нового левого вингера. Источник сообщает, что одним из вариантов для команды Хави Эрнандеса является Янник Карраско из мадридского «Атлетико».

Тем не менее, Санс также заявляет, что Карраско не считается приоритетом для «Барселоны». Только если команда не сможет приобрести более подходящего кандидата, усилия будут направлены на трансфер 29-летнего бельгийца.

Напомним, Торрес перешёл в «Барселону» лишь в январе 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.