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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эррера: «Месси войдёт в историю «Интер Майами»

12 Июня 2023 • 08:20 Комментировать

Экс-игрок «ПСЖ», а ныне футболист «Атлетика» Андер Эррера прокомментировал трансфер нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами», выступающий в МЛС.

«Рад за Лионеля, Майами – привлекательное место для него и его близких. Месси будет выступать в прогрессирующей лиге. Думаю, ему здесь будет намного лучше, чем в Саудовской Аравии. Месси войдет в историю клуба. Желаю ему всего самого лучшего», - передает слова Эрреры Tyc Sports.

Месси перебрался в «Интер Майами» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. По сведениям СМИ, контракт игрока с клубом из Флориды будет рассчитан на три сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Андер Эррера Интер Майами
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