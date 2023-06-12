«Реал» нашёл нового нападающего, который заменит Бензема

Мадридский «Реал» продолжает поиски нового центрфорварда, который заменит на острие атаки француза Карима Бензема, уехавшего в Саудовскую Аравию.

Как стало известно журналистам Tuttomercatoweb, в поле зрения «королевского» клуба попал один из лучших бомбардиров чемпионата Франции – нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. «Реал» рассматривает канадца в качестве альтернативы Гарри Кейну, который считается приоритетным вариантом.

Дэвид связан контрактом с «Лиллем» до лета 2025 года, его трансферный ценник – 60 миллионов евро. В минувшем сезоне Лиги 1 нападающий провел 37 матчей, забил 24 гола и сделал четыре ассиста.

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