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Чемпионат Испании. Ла Лига

Шевченко оценил первый сезон Левандовски в «Барселоне»

12 Июня 2023 • 07:19 Комментировать

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко поделился мнением о выступлении нападающего Роберта Левандовски за каталонскую «Барселону».

«Роберт фантастически показал себя. Он продемонстрировал свой класс и преданность к делу. Левандовски сменил чемпионат, и у него вообще не возникло проблем. Он перешел в сильную команду и сразу стал одним из лидеров. Его вклад в чемпионство «Барселоны» огромен. Считаю его дебютный сезон отличным», - передает слова Шевченко Sportowe Fakty.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 34-летний форвард провел 34 матча, забил 23 мяча и сделал семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Барселона Роберт Левандовски
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