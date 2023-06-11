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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший бомбардир «Депортиво» вызвал насмешки болельщиков своим появлением на поле

11 Июня 2023 • 23:03 Комментировать

Когда-то бывший игрок «Депортиво» Диего Тристан наводил ужас на оборону соперников, но сейчас он, увы, вызывает только насмешки - по крайней мере, у севильской публики, на глазах которой Тристан появился в связи с прощальным матчем ветерана испанского футбола Хоакина Санчеса.

Закончивший карьеру в 2010 году Тристан настолько располнел, что болельщики не могли удержаться от шуток вроде «его одного надо выпускать на поле вместо двоих сразу».

В матче также приняли участие и другие игроки, с которыми Тристан в свое время выходил на поле - Серхио Рамос, Хесус Навас, Пепе Рейна и Санти Касорла.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Депортиво Хоакин Санчес Диего Тристан
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