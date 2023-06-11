​Начо объявил решение по своему будущему

Защитник «Реала» Начо сделал заявление по своему будущему. По словам футболиста, он продолжит выступать за «Реал».

Напомним, что ранее 33-летнего Начо слухи активно связывали с миланским «Интером».

«Я иду рука об руку со своим клубом и со своей семьёй. Всегда есть предложения из-за рубежа, но я решил остаться ещё на год. Я очень этому рад», - сказал Начо, чьи слова приводит El Partidazo de COPE.

Стоит сказать, что Начо проводит в родном «Реале» всю свою карьеру. За первую команду «сливочных» защитник провёл 319 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять голевых передач.