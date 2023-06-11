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​«Барселона» хочет продать Фати с важным условием слухи

11 Июня 2023 • 15:35 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно «Барселона» хочет расстаться с  нападающим Ансу Фати. Главный тренер каталонцев Хави якобы считает, что у этого игрока может быть большое будущее, но на данный момент ему нужна команда, где он бы вписывался в тактическую систему и регулярно получал игровую практику. Поэтому для «сине-гранатовых» приоритетным вариантом является продажа Фати с возможностью обратного выкупа. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

В сезоне 2022/2023 Ансу Фати провёл 51 матч, в которых забил 10 голов и отдал четыре голевых паса. Эксперты портала transfermarkt оценивают 20-летнего игрока в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Nashterator
11 Июня 2023 в 15:41
В Последних матчах здорово работал. Удачи парню
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