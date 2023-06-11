В летнее трансферное окно «Барселона» хочет расстаться с нападающим Ансу Фати. Главный тренер каталонцев Хави якобы считает, что у этого игрока может быть большое будущее, но на данный момент ему нужна команда, где он бы вписывался в тактическую систему и регулярно получал игровую практику. Поэтому для «сине-гранатовых» приоритетным вариантом является продажа Фати с возможностью обратного выкупа. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

В сезоне 2022/2023 Ансу Фати провёл 51 матч, в которых забил 10 голов и отдал четыре голевых паса. Эксперты портала transfermarkt оценивают 20-летнего игрока в 35 миллионов евро.