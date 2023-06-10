​Хави рассчитывает на Феррана Торреса

Для реализации своих трансферных планов на лето «Барселоне» нужно расставаться с футболистами. В числе игроков, которые могут уйти из каталонского клуба, находится нападающий Ферран Торрес. Впрочем, главный тренер «сине-гранатовых» Хави не хотел бы расставаться с этим футболистом. По данным издания Marca, рулевой «Басы» рассчитывает на Торреса, считая, что он может быть полезен в следующем сезоне.

В сезоне 2022/2023 Ферран Торрес провёл 45 матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевых паса на партнёров.

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают 23-летнего Торреса в 30 миллионов евро.