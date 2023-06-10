​Журналист сообщил о варианте Модрича в Саудовской Аравии

Будущее полузащитника Луки Модрича остаётся туманным, ведь его действующий контракт с «Реалом» истекает через три недели. Журналист известного испанского издания Marca Рамон Альварес де Мон в социальных сетях сообщил о варианте 37-летнего хорвата в Саудовской Аравии.

«Предложение Модричу из Саудовской Аравии составляет 80 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов за два сезон. Футболист думает об этом», - написал де Мон в социальных сетях.

Отметим, что Лука Модрич выступает за мадридский «Реал» с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма».

Модрич может уйти из «Реала» вслед за Бензема