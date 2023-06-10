Браим Диас получил прибавку к зарплате по новому контракту с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас получил прибавку к зарплате, подписав с командой новый контракт сроком до 2027 года. Об этом сообщает близкий к «королевскому клубу» источник в лице журналиста Марио Кортеханы.

Отмечается, что теперь Диас будет располагаться в середине зарплатной ведомости мадридского «Реала». Ранее испанец зарабатывал гораздо меньше, чем рядовые игроки «королевского клуба».

Напомним, последние три года Диас провёл на правах аренды в составе «Милана», с которым выигрывал Серию А и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Браим ранее хотел остаться на «Сан-Сиро», но руководство не смогло оформить трансфер на постоянной основе.