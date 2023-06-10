Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас получил прибавку к зарплате по новому контракту с «Реалом»

10 Июня 2023 • 15:41 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас получил прибавку к зарплате, подписав с командой новый контракт сроком до 2027 года. Об этом сообщает близкий к «королевскому клубу» источник в лице журналиста Марио Кортеханы.

Отмечается, что теперь Диас будет располагаться в середине зарплатной ведомости мадридского «Реала». Ранее испанец зарабатывал гораздо меньше, чем рядовые игроки «королевского клуба».

Напомним, последние три года Диас провёл на правах аренды в составе «Милана», с которым выигрывал Серию А и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Браим ранее хотел остаться на «Сан-Сиро», но руководство не смогло оформить трансфер на постоянной основе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Браим Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выкупит Ленгле у «Барселоны» — известна сумма сделки слухи
16:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Атлетико» готовят громкий обмен звёздами
15:41 · Испания. Ла Лига
Браим Диас получил прибавку к зарплате по новому контракту с «Реалом»
15:36 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» нравится полузащитник «Вильярреала» Баэна
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уже провела первые встречи по трансферу Канселу
15:04 · Италия. Серия А
Браим Диас возвращается в «Реал», игрок продлил контракт до 2027 года 1 официально
14:59 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган уже сегодня может объявить об уходе из «Манчестер Сити»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Был бы рад снова играть с Хаверцем в одном клубе»
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не считает Хаверца прямой заменой Бензема, мадридский клуб хочет Кейна
12:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отказалась от Амрабата, мюнхенцы чувствуют, что Софьян хочет в «Барселону»
12:27 · Испания. Ла Лига
У агента Неймара отличные отношения с Лапортой, но переговорах о трансфере пока нет
12:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продать Фати, Торреса и Кесси уже в этом месяце
11:59 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» нашёл нового нападающего
10:24 · Испания. Ла Лига
Переговоры «Барселоны» с Дембеле о новом контракте продвигаются позитивно
10:03 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «ПСЖ» Эррера рассказал, как относится к Месси
Все новости
Рекомендуем