«Барселоне» нравится полузащитник «Вильярреала» Баэна

Каталонская «Барселона» может провернуть трансфер полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэны. Журналист Маттео Моретто сообщает, что профиль испанского хавбека очень нравится руководству «сине-гранатовых».

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес публично дал понять, что его команде летом нужно купить двух полузащитников. Одним из них как раз может стать Баэна, который в прошедшем розыгрыше Ла Лиги отметился 6 голами и 2 ассистами в 35 матчах.

Напомним 21-летний Баэна весной попал в эпицентр скандала. После матча между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», хавбек «сливочных» Федерико Вальверде ударил Алекса по лицу на парковке. Перед этим Баэна якобы оскорбил уругвайца, пошутив про его нерождённого ребёнка.