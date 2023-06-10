Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему не стоит ожидать того, что чемпионат Саудовской Аравии станет топ-лигой.

«Нет, вряд ли Саудовская Аравия станет топ-лигой. Как такой чемпионат может стать? Уже есть топ-5 лиг, они и будут всегда лучшими. Помните время, когда в Японию и Китай после 35 лет туда все ездили заканчивать? Они же не стали конкурентами ведущих европейских чемпионатов, так и остановились», — сказал Мостовой.

Напомним, в летнее трансферное окно в клуб из чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» перешёл чемпион мира в составе сборной Франции Карим Бензема. Португальский нападающий, обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду защищает цвета «Аль-Насра».