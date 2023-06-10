У агента Неймара отличные отношения с Лапортой, но переговорах о трансфере пока нет

Пини Захави, агент нападающего «ПСЖ» Неймара, поддерживает отличные отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Тем не менее, переговоров о потенциальном возвращении бразильца на «Камп Ноу» в данный момент нет. Более того, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес недавно подтвердил, что возвращение Неймара сейчас не входит в его планы.

Напомним, Неймар этим летом вполне может покинуть «ПСЖ». Футболист и руководство парижского клуба не против расставания, но сперва бразильцу нужно найти подходящий вариант для продолжения карьеры.