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У агента Неймара отличные отношения с Лапортой, но переговорах о трансфере пока нет

10 Июня 2023 • 12:27 Комментировать

Пини Захави, агент нападающего «ПСЖ» Неймара, поддерживает отличные отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Тем не менее, переговоров о потенциальном возвращении бразильца на «Камп Ноу» в данный момент нет. Более того, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес недавно подтвердил, что возвращение Неймара сейчас не входит в его планы.

Напомним, Неймар этим летом вполне может покинуть «ПСЖ». Футболист и руководство парижского клуба не против расставания, но сперва бразильцу нужно найти подходящий вариант для продолжения карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта ПСЖ Неймар Пини Захави трансферы футбола - лето 2023
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