«Барселона» хочет продать Фати, Торреса и Кесси уже в этом месяце

Каталонская «Барселона» хочет как можно скорее расстаться с тремя футболистами. Речь идёт о полузащитнике Франке Кесси и нападающих Ферране Торресе и Ансу Фати. По информации от Sport, руководство планирует продать этих футболистов уже в июне.

Отметим, что деньги, вырученные с продажи перечисленных игроков, должны пойти на трансферы. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уже отправил руководству список футболистов, которых хочет видеть в своей команде в это трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что Кесси согласился покинуть «Барселону», но Фати и Торрес до сих пор отказываются уходить. Тем не менее, клуб намерен продать перечисленных игроков любой ценой.