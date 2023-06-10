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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет продать Фати, Торреса и Кесси уже в этом месяце

10 Июня 2023 • 12:20 Комментировать

Каталонская «Барселона» хочет как можно скорее расстаться с тремя футболистами. Речь идёт о полузащитнике Франке Кесси и нападающих Ферране Торресе и Ансу Фати. По информации от Sport, руководство планирует продать этих футболистов уже в июне.

Отметим, что деньги, вырученные с продажи перечисленных игроков, должны пойти на трансферы. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уже отправил руководству список футболистов, которых хочет видеть в своей команде в это трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что Кесси согласился покинуть «Барселону», но Фати и Торрес до сих пор отказываются уходить. Тем не менее, клуб намерен продать перечисленных игроков любой ценой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси Ансу Фати Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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