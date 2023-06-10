Переговоры «Барселоны» с Дембеле о новом контракте продвигаются позитивно

У каталонской «Барселоны» растёт уверенность, что клубу удастся заключить новый контракт с нападающим Усманом Дембеле. По информации от журналиста Габриэля Санса, переговоры между сторонами продвигаются позитивно.

Источник сообщает, что обоюдной целью является как можно скорее согласовать новую сделку, которая будет рассчитана до лета 2027 года. 26-летний француз уже выразил желание продлить контракт своим товарищам в раздевалке.

У Дембеле год назад закончился контракт с «Барселоной», но «сине-гранатовым» удалось оставить Усмана в команде, заключив с ним двухлетнее соглашение. Руководство опасалось, что долгосрочный договор будет рискованным шагом из-за нестабильных выступлений и травматичности игрока. Тем не менее, Усман уже успел изменить о себе мнение.