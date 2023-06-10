Хави уже объяснил Иньиго Мартинесу его будущую роль в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уже провёл беседу с будущим новичком команды Иньиго Мартинесом, который недавно официально объявил об уходе из «Атлетика» Бильбао на правах свободного агента. Напомним, центральный защитник в ближайшие дни должен завершить свой переезд на «Камп Ноу».

Как сообщает журналист Жорди Хиль, Хави хочет использовать Мартинеса для альтернативной схемы 3-4-3. Наставник «Барселоны» видит в защитнике футболиста, который сделает его состав более гибким.

Напомним, о переходе 32-летнего Мартинеса в «Барселону» начали говорить ещё в первую половину прошедшего сезона.