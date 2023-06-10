Хави назвал лучшего игрока, которого тренировал

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес отметил полузащитника Санти Касорлу. Специалист назвал его лучшим игроком, которого когда-либо тренировал.

«Я бы хотел видеть Санти в составе «Барселоны». Это лучший футболист, которого мне довелось тренировать. Такие игроки бесценны. Такого таланта, как у него, нет ни у кого в современном футболе», - передает слова специалиста ESPN.

Напомним, что Хави работал с Касорлой в катарском «Аль-Садде».

По итогам минувшего сезона «Барселона» под руководством Эрнандеса выиграла чемпионский титул в Ла Лиге. Вице-чемпионом страны стал мадридский «Реал».