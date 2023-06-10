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Чемпионат Испании. Ла Лига

Канисарес пояснил, почему Месси не возвращается в «Барселону»

10 Июня 2023 • 05:27 Комментировать

Бывший вратарь испанской «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес уверен в том, что аргентинский нападающий Лионель Месси не возвращается в «Барселону» из-за своих неважных отношений с президентом каталонского суперклуба Жоаном Лапортой. Еще в апреле Канисарес предсказывал, что Месси не вернется - и все оказалось именно так.

- Это скорее химера, чем реальная возможность - возвращение Месси. Да и даже если бы он вернулся, он не может быть Месси на десять лет моложе, а руководство требовало бы от него подвигов. Все ведь знают, что отношения Лео и Лапорты - не самые лучше, - цитирует слова Канисареса итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сантьяго Канисарес
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