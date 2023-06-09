Малийский игрок правого фланга обороны Амари Траоре продолжит карьеру в клубе-участнике Лиги чемпионов. О переходе защитника в «Реал Сосьедад» из «Ренна» в пятницу сообщает пресс-служба баскской команды.

31-летний малиец перебрался в новый клуб в статусе свободного агента, заключив двухлетний контракт.

Траоре играет на позиции правого защитника, однако иногда может выйти и на левом фланге обороны и смещаться на правый фланг полузащиты. Transfermarkt оценивает стоимость африканского игрока в 10 млн евро.

Что касается прошедшего сезона, то в нём у футболиста в активе 36 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось один раз забить и четыре раза отличиться ассистом.