Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» усилился защитником «Ренна» официально

09 Июня 2023 • 22:56 Комментировать

Малийский игрок правого фланга обороны Амари Траоре продолжит карьеру в клубе-участнике Лиги чемпионов. О переходе защитника в «Реал Сосьедад» из «Ренна» в пятницу сообщает пресс-служба баскской команды.

31-летний малиец перебрался в новый клуб в статусе свободного агента, заключив двухлетний контракт.

Траоре играет на позиции правого защитника, однако иногда может выйти и на левом фланге обороны и смещаться на правый фланг полузащиты. Transfermarkt оценивает стоимость африканского игрока в 10 млн евро.

Что касается прошедшего сезона, то в нём у футболиста в активе 36 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось один раз забить и четыре раза отличиться ассистом.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ренн Реал Сосьедад Амари Траоре Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
22:56 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» усилился защитником «Ренна» официально
21:56 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Месси поступил правильно, решив не ждать «Барселону» до последнего»
21:35 · Германия. Бундеслига
Алаба уговаривает Дэвиса на трансфер в «Реал» слухи
21:17 · Испания. Ла Лига
Начо подпишет новый контракт с «Реалом» в ближайшие дни слухи
20:59 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отказалась от Неймара – названы причины слухи
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» сомневается в необходимости покупки Кейна слухи
19:40 · Испания. Ла Лига
​Модрич может уйти из «Реала» вслед за Бензема слухи
19:40 · Англия. Премьер-лига
Хаверц все еще может перейти в «Реал» слухи
18:44 · Германия. Бундеслига
​Агент Альфонсо Дэвиса: «Я большой фанат «Реала»
18:36 · Испания. Ла Лига
Мадридский суд признал незаконной сделку Ла Лиги и CVC
18:12 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кого «Барселона» продаст в первую очередь слухи
17:23 · Испания. Ла Лига
​«Галатасарай» надеется подписать Фелиша
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Хави гарантировал Гюндогану место в основе «Барселоны» 9
16:08 · Испания. Ла Лига
​Мората продлил контракт с «Атлетико»
15:57 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил о подписании защитника 1 официально
Все новости
Рекомендуем