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​Модрич может уйти из «Реала» вслед за Бензема слухи

09 Июня 2023 • 19:40 Комментировать

Лука Модрич до сих пор не продлил контракт с «Реалом». Как сообщает в социальных сетях журналист Томас Гонсалес-Мартин, 37-летний хорват может покинуть мадридский клуб и отправиться в Саудовскую Аравию вслед за Каримом Бензема.

Модрич оказался в «Реале» в конце августа 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». С тех пор хорватский полузащитник провёл за «сливочных» 488 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 77 голевых передач на партнёров. В Мадриде Лука выиграл множество титулов, в частности пять трофеев Лиги чемпионов.

Напомним, что Карим Бензема перебрался из «Реала» в «Аль-Иттихад».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023 Саудовская Аравия
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