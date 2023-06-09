Лука Модрич до сих пор не продлил контракт с «Реалом». Как сообщает в социальных сетях журналист Томас Гонсалес-Мартин, 37-летний хорват может покинуть мадридский клуб и отправиться в Саудовскую Аравию вслед за Каримом Бензема.

Модрич оказался в «Реале» в конце августа 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». С тех пор хорватский полузащитник провёл за «сливочных» 488 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 77 голевых передач на партнёров. В Мадриде Лука выиграл множество титулов, в частности пять трофеев Лиги чемпионов.

Напомним, что Карим Бензема перебрался из «Реала» в «Аль-Иттихад».