Мадридский суд признал незаконной сделку Ла Лиги и CVC

Сделка между Ла Лигой и инвестиционным фондом CVC Capital Partners признана незаконной.

Как сообщает издание El Espanol, мадридский суд вынес такое решение, ссылаясь на нарушение статутов и неполное предоставление документации клубам.

Согласно соглашению, заключенному в 2021 году, Ла Лига продала CVC 10% своих прав за 1.9 миллиарда евро. Сделку одобрили 38 клубов из двух высших дивизионов Испании.

Однако «Барселона», «Реал», «Атлетик» и «Ибица» отказались от участия в данном соглашении, сохраняя свою финансовую независимость и управление ресурсами клуба.

Решение суда ставит под вопрос дальнейшее осуществление этого соглашения и может иметь последствия для финансовой структуры испанских клубов.