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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Галатасарай» надеется подписать Фелиша

09 Июня 2023 • 17:23 Комментировать

«Галатасарай» рассчитывает усилить свой состав под Лигу чемпионов. Как сообщает Fanatik, в сфере интересов турецкого гранда оказался форвард «Атлетико» Жоау Фелиш. По данным источника, Эрден Тимур, один из руководителей стамбульского клуба, уже связался с «матрасниками» насчёт Фелиша.

Вторую часть сезона 2022/2023 Жоау Фелиш провёл в аренде в «Челси». Футболист хотел остаться в лондонском клубе, но он не входит в планы нового главного тренера «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

Жоау Фелишу 23 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают португальца в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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