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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мората продлил контракт с «Атлетико»

09 Июня 2023 • 16:08 Комментировать

Нападающий Альваро Мората подписал новый контракт с «Атлетико». Как сообщает Marca, теперь трудовое соглашение связывает футболиста с мадридским клубом до конца сезона 2025/2026.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Морату с несколькими клубами, в частности с итальянской «Ромой».

В сезоне 2022/2023 Мората провёл за «Атлетико» 45 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 15 голов и три результативных паса на партнёров.

Напомним, что чемпионат Испании сезона 2022/2023 «Атлетико» завершил на третьей позиции. Выше оказались гранды – «Барселона» (чемпион) и «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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