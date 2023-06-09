«Реал» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с защитником. Новичком мадридского гранда стал 23-летний Фран Гарсия.

Гарсия является воспитанником «Реала», и он возвращается в клуб. В 2018 году Фран даже сыграл один матч за первую команду «сливочных» в Кубке Испании.

На протяжении трёх последних сезонов Гарсия играл за «Райо Вальекано» - сначала в аренде, а затем и на полноценной основе. Согласно данным transfermarkt, «Реал» за возвращение игрока заплатил 5 миллионов евро.

В завершившемся чемпионате Испании Фран Гарсия стал полевым игроком в наибольшим количеством игровых минут – 3408.