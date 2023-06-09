«Реал» обеспокоен травмами Менди, но руководство понимает, что игрока будет сложно продать

Мадридский «Реал» обеспокоен травмами своего левого защитника Ферлана Менди, который с момента своего трансфера в 2019 году пропустил свыше 60 матчей своей команды во всех турнирах. По информации от Diario AS, руководство хотело бы избавиться от футболиста, но при этом в клубе понимают, что сделать это будет непросто.

«Реал» хочет выжать максимум из продажи Менди, а француз с его травматичностью вряд ли сможет принести клубу солидные деньги. Ранее сообщалось об интересе к Ферлану со стороны «ПСЖ», но французская команда вряд ли согласится удовлетворить финансовые требования «королевского клуба».