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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» обеспокоен травмами Менди, но руководство понимает, что игрока будет сложно продать

09 Июня 2023 • 14:43 Комментировать

Мадридский «Реал» обеспокоен травмами своего левого защитника Ферлана Менди, который с момента своего трансфера в 2019 году пропустил свыше 60 матчей своей команды во всех турнирах. По информации от Diario AS, руководство хотело бы избавиться от футболиста, но при этом в клубе понимают, что сделать это будет непросто.

«Реал» хочет выжать максимум из продажи Менди, а француз с его травматичностью вряд ли сможет принести клубу солидные деньги. Ранее сообщалось об интересе к Ферлану со стороны «ПСЖ», но французская команда вряд ли согласится удовлетворить финансовые требования «королевского клуба».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2023
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