​Хави выдвинул требование «Барселоне»

«Барселона» пока не близка к продлению контракта с главным тренером команды Хави. Как сообщает TodoFichaes, специалист выдвинул каталонскому клубу требование – 30 миллионов евро в год для него и его штаба. Речь идёт о сумме по уплаты налогов. При таком раскладе Хави будет зарабатывать 12 миллионов евро в год чистыми.

Отмечается, что запросы Хави далеки от того, что может предложить «Барселона», поэтому переговоры могут быть сложными.

Напомним, что под руководством Хави «Барселона» стала чемпионом Испании впервые за четыре года. В скором времени «сине-гранатовые» начнут подготовку к следующему сезону.