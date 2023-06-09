Турецкий защитник Дженк Озкачар стал полноценным футболистом «Валенсии», об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Летучие мыши» активировали опцию выкупа игрока у французского «Лиона». Стороны заключили контракт до середины 2028 года.

В минувшем сезоне Озкачар защищал цвета команды из Валенсии на правах аренды. Турецкий футболист принял участие в 21 поединке во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Добавим, что в завершившемся сезоне чемпионата Испании «Валенсия» набрала 42 балла и финишировала на 16-й строчке в турнирной таблице.