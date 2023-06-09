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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» объявила о трансфере официально

09 Июня 2023 • 10:33 Комментировать

Турецкий защитник Дженк Озкачар стал полноценным футболистом «Валенсии», об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Летучие мыши» активировали опцию выкупа игрока у французского «Лиона». Стороны заключили контракт до середины 2028 года.

В минувшем сезоне Озкачар защищал цвета команды из Валенсии на правах аренды. Турецкий футболист принял участие в 21 поединке во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Добавим, что в завершившемся сезоне чемпионата Испании «Валенсия» набрала 42 балла и финишировала на 16-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Дженк Озкачар
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