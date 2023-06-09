Месси высказался о срыве трансфера в «Барселону»

Форвард Лионель Месси рассказал, почему перебрался в «Интер Майами», а не в каталонскую «Барселону».
«В «Барселоне» есть люди, которые не хотели моего возвращения. При этом я знал, кто действительно желал моего камбэка. Они высказывались об этом публично. Но в руководстве хватало людей, не желающих этого. Они считали, что мое возвращение станет проблемой для «Барселоны», - передает слова 35-летнего футболиста Mundo Deportivo.
Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Предыдущим его местом работы был французский «ПСЖ». Он провел в чемпионате Франции последние два сезона.
Месси выбрал новый клуб – это не «Барселона»
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