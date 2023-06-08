Будущий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор могут получить бонусные выплаты от клуба, если завоюют «Золотой мяч». Ранее стало известно, что британский хавбек уже подписал контракт с мадридской командой до 2029 года.

Как сообщает Cadena SER, 19-летний Беллингем получит определенные бонусы, если сможет стать обладателем «Золотого мяча» в течение следующих шести лет. Помимо этого, мадридский клуб предлагает добавить такой же пункт в новый трудовой договор Винисиусу.

«Реал» завершил сезон-2022/23 на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.