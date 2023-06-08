Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может выплатить бонусы Беллингему и Винисиусу, если они выиграют «Золотой мяч» слухи

08 Июня 2023 • 21:31 Комментировать

Будущий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор могут получить бонусные выплаты от клуба, если завоюют «Золотой мяч». Ранее стало известно, что британский хавбек уже подписал контракт с мадридской командой до 2029 года.

Как сообщает Cadena SER, 19-летний Беллингем получит определенные бонусы, если сможет стать обладателем «Золотого мяча» в течение следующих шести лет. Помимо этого, мадридский клуб предлагает добавить такой же пункт в новый трудовой договор Винисиусу.

«Реал» завершил сезон-2022/23 на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Золотой Мяч Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
22:29 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» не уверены, что клубу стоит подписывать Кейна слухи
21:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет подписать Мбаппе вместо Кейна слухи
21:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» может выплатить бонусы Беллингему и Винисиусу, если они выиграют «Золотой мяч» слухи
21:11 · Испания. Ла Лига
Стали известны позиции, которые «Барселона» собирается усилить в первую очередь слухи
20:17 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал выступление «Барселоны» в ЛЧ 2022/23
20:06 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о том, какой должна быть замена Бускетсу
19:55 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд ведёт переговоры по поводу Фреснеды слухи
19:47 · Италия. Серия А
«Рома» может подписать известного форварда из Испании
19:30 · Англия. Премьер-лига
Беллингем отказал пяти топ-клубам АПЛ 1
19:22 · Англия. Премьер-лига
Мончи может перейти на работу в клуб АПЛ
19:21 · Германия. Бундеслига
Блинд ведёт переговоры с испанским клубом
19:15 · Испания. Ла Лига
Хави высказался о критике его игроков
19:05 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о сложных решениях, которые принимает главный тренер
18:49 · Англия. Премьер-лига
Стала известна максимальная сумма, которую «Реал» готов заплатить за Кейна слухи
18:49 · Испания. Ла Лига
Хави: «После Катара в «Барселоне» всё более напряжённо, но я не жалею»
Все новости
Рекомендуем